Taïwan acte les premiers mariages gays en Asie

Les premiers mariages homosexuels en Asie ont été enregistrés vendredi à Taïwan, lorsque des locaux de l'administration à Taipei ont accueilli deux couples homosexuels et procédé à leur union légale.

Shane Lin et Marc Yuan, deux hommes qui étaient tombés amoureux à l'université, ont été les deux premiers. Vêtus de costumes mauves identiques, ils se sont embrassés puis ont signé leur certificat de mariage face à de nombreux journalistes. Ils ont été suivis par un couple féminin, formé par la dramaturge LiYing Chien et la dessinatrice connue sous le nom de Cynical Chick.

Au total, quelque 300 couples homosexuels devaient se marier vendredi, dont la moitié dans la capitale, selon les autorités locales. Le Parlement taïwanais avait légalisé vendredi dernier le mariage entre personnes de même sexe, une première en Asie, deux ans après un arrêt historique en ce sens de la plus haute juridiction de l'île. Cela marquait l'aboutissement de trois décennies de lutte pour l'égalité des droits.

«L'amour a gagné»

«Le 17 mai 2019 à Taïwan, l'amour a gagné», avait tweeté la présidente Tsai Ing-wen dont la légalisation du mariage gay était une promesse de campagne. «Nous avons fait un grand pas vers une véritable égalité, et fait de Taïwan un pays meilleur».

La loi ne prévoit pas une égalité totale avec les hétérosexuels puisque seule l'adoption de l'enfant biologique du partenaire est possible, et les mariages avec les étrangers ne sont pas reconnus. Les associations de défense des droits LGBT s'étaient cependant dites prêtes à des concessions sur ce sujet s'ils obtenaient une reconnaissance du concept de mariage. L'idée pour elles est que les batailles sur l'adoption et la gestation pour autrui peuvent attendre.

Ces dix dernières années, Taïwan a été une des sociétés les plus progressistes d'Asie sur la question des droits des homosexuels, en organisant notamment la plus grande gay pride du continent. Pour autant, l'île, qui vit séparée de la Chine depuis 1949, est également d'une société très conservatrice, où les lobbies religieux sont très puissants, en particulier en dehors des villes. (afp/nxp)