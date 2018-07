Stormy Daniels arrêtée dans un club de strip-tease

L'actrice de films pornographiques Stormy Daniels, actuellement en litige judiciaire avec Donald Trump, a été arrêtée mercredi pour un délit mineur, une interpellation aux «raisons politiques», selon son avocat.

Stormy Daniels, qui dit avoir eu une liaison avec Donald Trump, ce que celui-ci nie, a été arrêté dans un club de strip-tease de l'Ohio où elle présentait un numéro qu'elle a déjà présenté dans une centaine de clubs aux Etats-Unis, a expliqué son avocat, Michael Avenatti, sur Twitter.

NEW: Adult film star Stormy Daniels arrested at Ohio strip club, attorney says. https://t.co/xcM4yIcihX pic.twitter.com/WHjmP2nlgY