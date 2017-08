Steve Bannon en état de disgrâce à la Maison-Blanche?

Il a déjà résisté à nombre de tempêtes, mais cette fois-ci, la pression est particulièrement forte. Dans l’entourage même de Donald Trump, des voix s’élèvent pour que le président se débarrasse, enfin, de son conseiller en stratégie Steve Bannon. Connu pour être proche de la droite ultranationaliste, l’ex-directeur du site d’information conservateur Breitbart se voit entraîné dans la tornade de critiques qui se sont abattues sur la Maison-Blanche après la première réaction bien trop molle de Donald Trump suite à la tragédie de Charlottesville.

Samedi, une réunion de suprémacistes blancs avait tourné au drame après que l’un de leurs activistes a foncé en voiture dans une foule de contre-manifestants. Or le président américain avait, dans un premier temps, renvoyé dos à dos ces suprémacistes blancs - qui font partie de la base électorale de Trump - et la gauche américaine. Depuis, il a corrigé le tir, mais un peu tard.

Suite aux réactions outrées, Steve Bannon, figure emblématique du courant de la droite ultranationaliste influent à la Maison-Blanche, fait figure de fusible à sacrifier. Ou au moins, d’une voix à étouffer. Une évidence pour un nombre de plus en plus important de personnages clé de l’entourage de Donald Trump, à en croire les médias américains. Ils rapportent depuis ce week-end que cela fait des mois que les ennuis s’accumulent pour Steve Bannon.

Le New York Times rappelle notamment que le magnat de la presse Rupert Murdoch, proche de Donald Trump, réclame depuis bien longtemps la tête de ce sulfureux conseiller. La fronde a encore grossi après que Steve Bannon a été soupçonné d’avoir orchestré une campagne de dénigrement du conseiller à la sécurité nationale, le général H.R. MacMaster. Et maintenant, la tragédie de Charlottesville donne aux détracteurs de Bannon l’occasion de rappeler l’entrisme des courants les plus nationalistes à la Maison-Blanche.

Agacé par les jeux de pouvoirs internes, John Kelly, le nouveau chef de cabinet de la Maison-Blanche, aurait l’intention de mettre de l’ordre dans tout cela. Impossible de faire du bon travail avec un staff de conseilleurs et de communicants qui n’en font qu’à leur tête, suivant leur propre agenda et se tirant dans les pattes, rapporte le Daily Beast. John Kelly «veut plus d’adultes» à la Maison-Blanche, selon CBS, en citant une source interne au pouvoir. D’autant que l’heure est aussi aux règlements de comptes publics. Dimanche, dans le contexte de la tragédie de Charlottesville, Anthony Scaramucci, viré du poste de directeur de la communication de la Maison-Blanche pour avoir insulté Steve Bannon, est revenu à la charge sur la chaîne ABC contre le conseiller en stratégie de Donald Trump. Il l’a accusé de sympathie pour les suprémacistes blancs, une attitude «inexcusable».

Reste à savoir si Donald Trump cédera aux pressions. Car évincer Bannon, c’est prendre le risque pour le président de fâcher une grande partie de sa base électorale.

