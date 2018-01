Spectaculaire évasion de prisonniers à Berlin

Neuf détenus se sont échappés d'une prison de Berlin entre Noël et le Nouvel An, dont une spectaculaire fuite de quatre prisonniers filmée par des caméras de surveillance sans que personne n'intervienne, ont indiqué mardi les autorités locales. «Entre le 28 décembre et le 1er janvier, cinq hommes, qui bénéficiaient d'un régime de semi-liberté, se sont évadés», ont indiqué les services de justice berlinois dans un communiqué.

La police est toujours à la recherche de sept des neuf fuyards, deux d'entre eux ayant décidé finalement de faire marche arrière en se rendant aux autorités. «Dans la prison de Plötzensee, tous les dispositifs de sécurité vont être réévalués», a indiqué l'élu berlinois responsable des questions de Justice, Dirk Behrendt, cité dans le communiqué. «Le personnel de la prison de Plötzensee va être renforcé», a-t-il ajouté, précisant que les «irritations» nées de ces évasions étaient «compréhensibles».

Le régime de semi-liberté permet par exemple à des détenus de travailler à l'extérieur de la prison.

Détenus filmés en pleine action

Les quatre prisonniers, âgés de 28 ans à 35 ans, étaient parvenus à s'enfuir en s'attaquant à des panneaux sandwich de ventilation grâce à un outil dérobé dans l'atelier de la prison où ils travaillaient.

L'affaire a fait d'autant plus de bruit que des caméras de surveillance ont filmé les prisonniers lors de leur fuite mais la sécurité a mis plus d'une demi-heure à déclencher ensuite l'alarme.

Kritik an Justizsenator: Erneut zwei Häftlinge aus der JVA Berlin-Plötzensee getürmt https://t.co/CeTIWD9Hv3 via @SPIEGELONLINE — DER SPIEGEL (@DerSPIEGEL) 2 janvier 2018

Les détenus purgeaient des peines pour vol à main armée, blessures graves ou cambriolages notamment. Le soir de cette évasion, un autre prisonnier, en semi-liberté, n'était pas rentré à la prison de Plötzensee et reste depuis introuvable. La prison de Plötzensee, qui accueille actuellement plus de 350 détenus, a été le théâtre de milliers d'exécutions durant la période nazie.

(afp/nxp)