SpaceX et Boeing dans le collimateur de la NASA

Les entreprises SpaceX et Boeing ont été recrutées par la NASA pour transporter des astronautes dans l'espace à partir de 2019. Or en septembre, le boss de SpaceX Elon Musk avait tiré sur un joint et bu du whisky durant l’enregistrement d’un podcast. «Nous allons nous assurer que les entreprises respectent les exigences de la NASA en matière de sécurité sur le lieu de travail, y compris le respect d’un environnement sans drogue.» a expliqué Bob Jacobs, porte-parole de la NASA, dans un communiqué. (nxp)