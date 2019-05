SpaceX confirme la destruction de sa capsule

SpaceX a confirmé jeudi qu'un exemplaire de sa capsule Crew Dragon avait été détruit lors d'un test au sol le 20 avril, un incident que jusqu'à présent la Nasa et la société spatiale d'Elon Musk appelaient seulement une «anomalie».

Hans Koenigsmann, un vice-président de SpaceX, a déclaré jeudi lors d'une conférence de presse au centre spatial Kennedy que l'explosion s'était produite juste avant l'allumage des propulseurs «SuperDraco» de la capsule, qui est conçue pour emmener des astronautes de la Nasa vers la Station spatiale internationale (ISS).

«Juste avant l'allumage des SuperDraco, une anomalie s'est produite et le véhicule a été détruit», a-t-il déclaré.

