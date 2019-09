Soupçonnés de conflit d'intérêt, deux commissaires ne passent pas la rampe

Avant même leur oral de confirmation, deux des commissaires de l'équipe de la future présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ont été jugés «inaptes» pour conflit d'intérêts, un coup dur pour la nouvelle présidente de l'Exécutif européen.

Pour la première fois de son histoire, la commission des Affaires juridiques (JURI), chargée de valider les déclarations d'intérêt des candidats, a refusé de donner son aval à deux personnes, la sociale-démocrate roumaine Rovana Plumb (Transports) et le Hongrois Laszlo Trocsanyi (PPE, droite, Voisinage et Elargissement).

Il s'agissait d'une étape préliminaire avant une série d'auditions des candidats par les eurodéputés qui se tiennent à partir de ce lundi et jusqu'au 8 octobre.

Les deux commissaires sont «inaptes» à exercer leurs fonctions, a affirmé sur Twitter l'eurodéputé allemand Tiemo Wölken. Il revient désormais à Ursula von der Leyen de tirer les conséquences de ce rejet pour des soupçons de conflit d'intérêts. Leur audition n'aura pas lieu.

We just decided in @EP_Legal that both candidates #Plumb and #Troscanyi are unfit the become commissioners.