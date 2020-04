Sorti de l'hôpital, Johnson remercie les soignants

Le Premier ministre britannique Boris Johnson est sorti dimanche de l'hôpital à Londres, a annoncé Downing Street. Il y était traité depuis une semaine après avoir été contaminé par le nouveau coronavirus.

«Le Premier ministre est sorti de l'hôpital pour poursuivre sa convalescence à Chequers», sa résidence au nord-ouest de Londres, a annoncé Downing Street dans un communiqué. Il «ne reprendra pas immédiatement le travail, sur les conseils de son équipe médicale», selon le communiqué.

It is hard to find the words to express my debt to the NHS for saving my life.



The efforts of millions of people across this country to stay home are worth it. Together we will overcome this challenge, as we have overcome so many challenges in the past. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/HK7Ch8BMB5