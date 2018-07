Six des douze enfants évacués, les autres lundi

La difficile opération d'évacuation des douze enfants et de leur entraîneur de football coincés dans une grotte en Thaïlande depuis 15 jours a débuté dimanche. Quatre d'entre eux ont été évacués avec succès, les autres devant l'être lundi au terme d'une attente éprouvante pour les familles.

Selon le bilan officiel, un premier groupe de quatre garçons, chacun guidé dans la grotte inondée par deux plongeurs professionnels, a d'ores et déjà réussi à sortir. Un responsable du ministère de la Défense, sous couvert de l'anonymat, avait assuré un peu plus tôt: «Six d'entre eux sont sortis», mais le bilan officiel n'a jamais été révisé dans la soirée et aucune explication fournie.

Les quatre premières victimes ont été évacuées à bord d'ambulances puis d'hélicoptères en direction de l'hôpital de Chiang Rai. Les opérations, délicates, reprendront lundi matin.

«La prochaine opération devrait débuter dans dix heures minimum», a déclaré lors d'une conférence de presse dimanche soir Narongsak Osottanakorn, le chef de la cellule de crise. Le matin, il avait annoncé que le «grand jour» de l'évacuation était enfin venu

Sortie en deux groupes

Les secours avaient prévenu que les enfants sortiraient «un par un», assistés chacun par deux plongeurs professionnels, et que cela prendrait au total «deux à trois jours». Ils ont finalement opté pour une sortie des enfants en deux groupes.

La première évacuation s'est révélée plus rapide que prévu, en avance de plus de deux heures sur l'horaire indiqué à l'origine. Et le deuxième groupe pourrait sortir dès lundi matin selon le scénario le plus optimiste. Aucune image de l'opération n'a émergé pour l'heure, les autorités thaïlandaises ayant créé un large périmètre de sécurité autour de la zone.

L'équipe de foot des «sangliers sauvages» était partie explorer la grotte le 23 juin, après l'entraînement, pour une raison encore inconnue. Ils se sont retrouvés piégés par la montée des eaux dans cette grotte au fin fond du nord de la Thaïlande, à la frontière avec la Birmanie et le Laos.

