Silence sur l'incident de la capsule de SpaceX

La Nasa et SpaceX restaient muets jeudi sur ce qui s'est passé samedi dernier lors d'un test au sol des propulseurs de la capsule Crew Dragon, incapables de dire si l'explosion présumée retarderait la reprise des vols habités américains.

Samedi dernier, une «anomalie» s'est produite à Cap Canaveral lors d'un essai des propulseurs de la capsule qui doit emmener à l'avenir les astronautes américains vers la Station spatiale internationale (ISS). Un photographe local a observé une épaisse fumée noire, suggérant une explosion.

BREAKING: #SpaceX Crew Dragon suffered an anomaly during test fire today, according to 45th Space Wing. Smoke could be seen on the beaches.



"On April 20, an anomaly occurred at Cape Canaveral AFS during Dragon 2 static test fire. Anomaly was contained and no injuries." pic.twitter.com/If5rdeGRXO