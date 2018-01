«Si une condamnation m’interdit d’être candidat, ce serait une fraude»

Luiz Inácio Lula da Silva lève la voix et proclame: «J’ai la tranquillité des innocents. Ceux qui m’accusent savent qu’ils ont menti. Et ils savent aussi qu’un jour leur fils se réveillera et proclamera: «Père, pourquoi as-tu menti à propos de Lula?» Dans une salle de l’institut qui porte son nom à São Paulo, l’ancien président du Brésil reçoit un groupe de correspondants de presse internationaux. Ce mercredi 24 janvier, trois juges de Porto Alegre doivent décider de son avenir politique et du futur immédiat du pays. Car la huitième chambre de la Cour d’appel de Porto Alegre détermine s’il ratifie ou annule la peine de 9 ans d’emprisonnement imposée à Luiz Inácio Lula da Silva.

Le juge chargé de l’enquête «Lava Jato» («Lavage express») sur les détournements de fonds chez la multinationale brésilienne Petrobras a considéré que le chef du Parti des travailleurs (PT) avait reçu un appartement en échange de contrats publics. Une décision contraire à Lula entraînerait sa disqualification à un moment où tous les sondages le donnent en tête pour la présidentielle d’octobre prochain (35% d’intentions de vote). Baroudeur de la politique (72 ans), Luiz Inácio Lula da Silva insiste sur le fait que les accusations portées contre lui n’ont d’autre fondement que le désir d’une partie du système judiciaire, de la presse et de ses adversaires de le couper de la politique.

À vous croire, la motivation de ce procès est politique?

Tout a commencé par un mensonge, une information dans le journal O Globo qui disait que cet appartement était le mien. De là, la police et le procureur ont bâti une accusation mensongère. Plus grave encore, cette accusation mensongère a été jugée recevable par le juge Moro (ndlr: l’instructeur principal de «Lava Jato», la grande opération contre la corruption au Brésil). Aussi j’en arrive à penser qu’il y a des arrière-pensées politiques, avec également une composante de haine à mon égard.

Si vous êtes reconnu coupable, renonceriez-vous à vous présenter?

Je ne connais pas le mot «renoncer» et je ne l’utilise pas. Je suis convaincu que le peuple brésilien sait que ce pays peut se développer à nouveau, créer des emplois, aller de l’avant. Le Brésil doit cesser d’être traité comme un pays sans avenir. Nous avons été le pays du futur pendant 500 ans. Nous avons essayé en 12 ans de pouvoir de faire que ce futur arrive vraiment. C’est ce que nous allons démontrer à la société brésilienne.

Donc, même condamné, vous continueriez à vous battre?

Je continuerai à me battre parce que je veux vivre jusqu’à 120 ans… Le 24 pour moi n’est pas le jour J: le 24, c’est un procès. J’affronte neuf autres procédures judiciaires la tête haute. Ce n’est pas Lula qui est jugé, c’est un gouvernement, c’est la façon dont nous avons dirigé ce pays. Je me bats pour prouver mon innocence. Je ne suis pas candidat pour échapper à une condamnation. C’est le contraire, je veux être acquitté pour mieux porter ma candidature.

Vous expliquez-vous cette haine dont vous parlez?

En 12 ans de pouvoir, le Parti des travailleurs a fait quelque chose qui, je pense, a fini par créer une certaine haine: l’ascension sociale d’une partie importante des gens les plus pauvres. Nous avons transformé ces pauvres – 36 millions de personnes – en citoyens avec des droits qu’ils n’avaient pas auparavant. Ils ont pu aller au restaurant, acheter des voitures, prendre l’avion, se doter de téléphones et d’ordinateurs modernes. Tout ce qui jusque-là était réservé aux 35% des Brésiliens les plus aisés devenait soudain à la portée de tous, ou presque. Une partie de la société brésilienne ne sait pas comment partager les espaces publics, ne croit pas à la démocratie ou à l’alternance du pouvoir. Je veux être candidat pour défaire cette haine et rendre au peuple brésilien un climat de paix.

Une élection sans vous serait-elle une fraude, comme le clame votre parti?

Engager une procédure judiciaire pour empêcher quelqu’un d’être candidat n’est pas très démocratique. Alors oui, si une condamnation politique m’interdit d’être candidat, ce serait une fraude. Mais il n’y a pas que le PT qui l’affirme, c’est une campagne d’opinion partagée par d’autres partis, par des mouvements sociaux. Si j’étais à 1% dans les sondages, personne ne chercherait à me barrer la route vers une candidature. Ils tentent d’éviter que le peuple soit le juge ultime dans ce pays.

Ne donnez-vous pas l’image de quelqu’un qui se place au-dessus de la justice?

Si je ne faisais pas confiance à la justice, je ne serai pas un démocrate. Mais la justice doit avoir un comportement apolitique, agir selon la Constitution, et non par conviction. Ici, ils ont inventé la théorie de «je n’ai pas de preuve, mais j’ai la conviction».

Vous parlez de persécution politique, mais la droite, aussi, est visée par les enquêtes anticorruption…

La corruption était si flagrante qu’il n’y avait pas le moyen de la cacher. Mais durant les deux premières années de l’enquête «Lava Jato», il n’y en avait que pour le PT. Nous avons atteint un point où les enquêtes anticorruption au Brésil ne peuvent être arrêtées parce que les procureurs sont devenus des stars. Ils sont en train de détruire la politique. La corruption n’est pas quelque chose de propre au Brésil, notre problème c’est l’immense carnaval autour des opérations anticorruption qui placent les juges sous l’influence des médias et de l’opinion publique. (TDG)