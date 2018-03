«Si l’ultradroite colombienne l’emporte, ce sera à nouveau la guerre!»

«Si l’alliance d’ultradroite emporte les élections législatives ce dimanche en Colombie, ses députés jetteront à la poubelle l’accord de paix signé en 2016 avec la guérilla des FARC. Et un conflit armé éclatera à nouveau, mais pire qu’avant!» Il n’est pas à la fête, Alfredo Camelo, attablé dans un café genevois avec deux autres exilés, Mónica Granda et Eliecer Jiménez. Tous trois sont proches des anciennes Forces armées révolutionnaires de Colombie. Ils peinent à s’enthousiasmer pour ce scrutin historique, auquel se présentent pour la première fois d’anciens guérilleros des FARC, sous le même sigle, mais avec un nom remanié: «Force alternative révolutionnaire (ndlr: des gens) du commun».

La reconversion est pour le moins douloureuse. Les combattants ont beau avoir déposé les armes, ils ne sont pas les bienvenus dans la campagne électorale. Les meetings publics de la FARC ont dû être annulés car les candidats recevaient insultes, pierres et œufs. Il a fallu renforcer la sécurité des cadres du parti… assurée par les forces gouvernementales, ennemies d’hier.

Assassinats à la pelle

Il y a pire. Près de 40 guérilleros ont été tués depuis l’accord de paix, «ainsi que 282 leaders syndicaux et défenseurs des droits de l’homme!» s’insurge Mónica Granda, brandissant les chiffres officiels publiés par le «défenseur des droits» nommé par le président colombien. «La guérilla a désarmé, mais les assassinats continuent de cibler non seulement les FARC mais l’ensemble de la gauche», dénonce Mónica Granda, fille de l’un des membres de l’état-major des Forces révolutionnaires, Rodrigo Granda, jadis chargé des relations internationales. C’est d’ailleurs suite à l’arrestation de son père au Venezuela – «sa séquestration», dit-elle – que cette Colombienne est venue en 2005 demander l’asile en Suisse. «Au départ, il s’était simplement engagé dans l’Union patriotique, parti de gauche qui a subi une campagne d’assassinats. C’est pour ça qu’il a rejoint les FARC…»

Aujourd’hui, estime Alfredo Camelo, les gens ont peur de se dire pro-FARC. Cela explique en partie les sondages d’opinion très défavorables, assure ce candidat au Grand Conseil genevois, figurant sur la liste Ensemble à Gauche. En effet, le chef des FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, n’était crédité que de 1% des intentions de vote à l’élection présidentielle du 27 mai, avant l’annonce de son retrait suite à un infarctus. Cette projection surprend d’autant moins que «depuis toujours en Colombie, les grands médias détenus par les élites donnent aux FARC une réputation désastreuse, les rendant coupables de tous les maux». Enfin, explique-t-il, les héritiers de cette guérilla née il y a plus de cinquante ans pour défendre les masses paysannes chassées de leurs terres doivent à présent convaincre un électorat en grande majorité urbain. «Cet exode de millions de campagnards poussés vers les villes s’est produit en vingt ans, sous l’effet de la terreur!»

Soldat ou rebelle

La terreur rôde encore dans le regard d’Alfredo Camelo. Issu d’une famille de militaires, cet ancien soldat de la Marine dit avoir déserté après avoir reçu l’ordre de disperser une foule de manifestants, alors même que son fusil était chargé de balles réelles. Plongeant dans la clandestinité, vivant sous un faux nom, il a étudié l’anthropologie, milité dans la Jeunesse communiste et rejoint l’Autodéfense ouvrière, où il a formé des leaders paysans à repérer les paramilitaires et les forces spéciales, à préparer les chemins de fuite et les bonnes cachettes.

Tombé dans une embuscade, Alfredo Camelo dit avoir été enlevé, détenu arbitrairement et torturé pendant plusieurs mois. Repéré par un délégué du CICR, il «réapparaît» sur les registres et un Conseil de guerre le condamne à 32 ans de prison. «J’ai été accusé sans preuve d’une ribambelle de crimes, dont l’assassinat d’un ministre qui avait ordonné une tuerie de civils.» Libéré après neuf ans (la justice d’exception ayant été déclarée illégale), il dit avoir échappé à deux tentatives d’assassinat en deux mois… Des diplomates britannique et espagnol l’escorteront jusqu’à l’avion pour la Suisse. C’était en 1988, il y a trente ans. Depuis, il a étudié la psychologie, fondé à Genève l’Association Pluriels de soutien aux migrants, il a acquis la nationalité suisse… mais n’a jamais pu remettre les pieds en Colombie.

Exilés sans voix

«Nous sommes une nation en exil», lance Eliecer Jiménez. «Plus de 846 000 personnes ont fui la Colombie, sans compter les enfants. Or, nous n’avons pas le droit de vote, pas de papiers colombiens!» Réfugiés un peu partout sur la planète, ils font encore l’objet de menaces et de piratages sournois, assure cet ancien du Parti communiste, puis de l’Union patriotique, qui a purgé trois ans de prison pour «rébellion» avant de venir requérir l’asile en Suisse en 2007. «Les paramilitaires n’ont pas disparu, les achats de voix non plus. Les élections sont contrôlées par la même mafia de toujours.»

(TDG)