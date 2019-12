Shell gagne une manche contre Greenpeace

Le géant anglo-néerlandais du pétrole Shell a remporté mercredi une victoire devant la justice écossaise, qui a interdit à des militants de Greenpeace d'aborder ses plates-formes en mer du Nord. L'ONG écologiste promet de poursuivre le combat.

Cette action en justice du groupe énergétique faisait suite à l'installation par des militants de Greenpeace, en octobre, de bannières géantes dénonçant la pollution de Royal Dutch Shell sur deux de ses plates-formes, au nord-est des îles Shetland.

Oil giant @Shell is going to court to stop Greenpeace from protesting against their plan to dump 11.000 tonnes of oil in the North Sea. But you know what: if you try to silence us, we will only get louder!#peoplevsoil #peacefulprotest pic.twitter.com/ViddJLGEfZ