«Seuls en forêt, traqués, ils ne vont pas faire long»

Menacés par les ours et les loups, harcelés par les moustiques, à court de nourriture et d'eau potable, traqués depuis dix jours par la police: s'ils sont encore dans le nord du Manitoba, les deux fugitifs canadiens soupçonnés d'un triple meurtre ne pourront survivre très longtemps, selon des experts.

Adeptes du «survivalisme»

«Je ne pense pas qu'ils aient de grandes chances de survie», estime auprès de l'AFP Mathieu Hébert, cofondateur de l'école de survie Les Primitifs, basée au Québec. Deux garçons «tout seuls dans le bois pourchassés par tout le monde, ils ne vont pas faire long».

Kam McLeod, 19 ans, et Bryer Schmegelsky, 18 ans, aperçus pour la dernière fois près de Gillam, dans le nord du Manitoba, sont soupçonnés d'avoir tué trois personnes, dont un jeune Australien et son amie américaine.

MORE: Asst. Comm. Jane MacLatchy said there have been no confirmed sightings of the suspects in the area in more than a week "even with this extraordinary effort" of authorities and more than 250 tips, each of which were followed. https://t.co/08oCs4Zt8g