Ses textos anti-Trump lui coûtent son poste au FBI

Ses textos anti-Trump envoyés à sa maîtresse ont coûté son poste à l'agent spécial Peter Strzok, limogé par le FBI. «Enfin» a tweeté lundi le président, qui le poursuit de son ire depuis des mois.

«Enfin, l'agent Peter Strzok a été viré»

Aitan Goelman, l'avocat de l'agent Strzok, a indiqué que l'homme qui avait servi au FBI pendant 21 ans avait été limogé vendredi par le directeur adjoint de la police fédérale, David Bowdich.

Si l'avocat s'est étonné d'une mesure disciplinaire qu'il juge «inhabituellement sévère», Donald Trump n'a pas attendu longtemps pour se réjouir sur Twitter.

«Enfin, l'agent Peter Strzok a été viré. La liste des ripoux au FBI et au DOJ (le ministère de la Justice, ndlr) ne fait que s'allonger. Et-ce qu'on va laisser tomber la Chasse aux Sorcières du fait que Strzok en avait la charge ?» s'est interrogé le président, qui décrit ainsi l'enquête menée par le procureur spécial Robert Mueller sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016 mais surtout sur une possible collusion avec la campagne de Donald Trump.

«Pas de collusion Pas d'obstruction (de la Justice) je ne fais que répondre aux coups», a tweeté le président, qui a toujours nié tout lien avec les Russes pour influencer l'issue des élections.

