Série d'explosions au gaz près de Boston

Dix personnes ont été blessées jeudi et les autorités ont demandé aux habitants de trois localités au nord de Boston, aux Etats-Unis, d'évacuer après des explosions en série qui seraient liées à une fuite de gaz, a annoncé la police de l'Etat du Massachusetts.

Les secours ont pour l'instant recensé 70 «incendies/explosions/enquêtes sur une odeur de gaz» à Lawrence, Andover et North Andover, a indiqué la police.

Au moins dix personnes ont été blessées, dont deux gravement, a de son côté indiqué le Lawrence General Hospital, précisant qu'un des blessés a été transporté dans un autre établissement. Au moins une maison a été détruite, selon les médias locaux.

DEVELOPING: Emergency crews respond to suspected series of gas explosions across three communities north of Boston. https://t.co/SjmRLOpIhm pic.twitter.com/hf6GPksch0

«Evacuez tous les bâtiments et toutes les maisons», répétait un responsable par haut-parleur dans l'une des localités, selon une vidéo amateur publiée par le journal local Eagle Tribune.

This house at 57 High St., Andover, is on fire due to gas main issue. It is one of 25-30 homes in #andoverma on fire. #gasmainfires pic.twitter.com/n4f12Mew5k