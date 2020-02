Huit morts en Turquie après un séisme

Un séisme de magnitude 5,7 survenu dimanche à la frontière entre l'Iran et la Turquie a tué côté turc au moins huit personnes, dont trois enfants, et fait plusieurs dizaines de blessés des deux côtés de la frontière, ont annoncé les autorités des deux pays.

Le séisme a frappé à 09h23 (06h23 en Suisse) et son épicentre était localisé près du village de Habash-e Olya dans le nord-ouest de l'Iran, à moins de dix kilomètres de la frontière avec la Turquie, selon l'Institut d'études géologiques des Etats-Unis. Sa magnitude était de 5,7 sur l'échelle de magnitude du moment utilisée par l'USGS.

At least 7 people killed including 3 children, dozens injured after an earthquake magnitude 5.7 jolts eastern part of #Turkey, Earthquake centered in northwestern Iran were also felt in Turkey's #Van province. Turk Interior minister said pic.twitter.com/bTuEQMSCN3