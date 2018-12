«Sept du Texas»: un autre membre exécuté

Le Texas a exécuté mardi un Américain qui, avec six autres fugitifs, avait tué un policier lors d'une cavale meurtrière en 2000 avant d'être arrêté en partie grâce au programme télévisé «America's most wanted».

Joseph Garcia, 47 ans, a été déclaré mort à 18H43 (00H43 GMT) après avoir subi une injection létale dans la chambre de la mort du pénitencier de Huntsville, ont annoncé les autorités texanes. Pour ses derniers mots, il a cité la Bible: «Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font».

Condamné à 50 ans de prison pour avoir tué un ami lors d'une bagarre, il avait participé en décembre 2000, avec six autres détenus de l'établissement de haute sécurité Connally, dans le sud du Texas, à une évasion restée dans les annales.

Chasse à l'homme

Les sept hommes avaient assommé des gardiens pour leur voler leurs uniformes et en avaient forcé un autre à leur ouvrir la porte. Le père d'un d'entre eux les attendait à l'extérieur avec un véhicule.

Pour financer leur cavale, «les sept du Texas» avaient ensuite braqué des commerces. La veille de Noël, ils avaient attaqué un magasin d'articles de sport dans la banlieue de Dallas. Dans leur fuite, ils avaient tué un jeune policier appelé en renfort, Aubrey Hawkins, criblé de balles et écrasé par un 4x4.

Les autorités avaient alors lancé une véritable chasse à l'homme, offrant une récompense de 100'000 dollars, portée ensuite à 500'000 dollars, pour toute information à leur sujet. Après la diffusion d'un épisode de l'émission de téléréalité «America most wanted» --un des programmes les plus populaires de la chaîne Fox, consacré à la cavale de dangereux criminels--, plusieurs personnes avaient signalé avoir croisé les fugitifs. Six semaines après leur évasion, ils avaient été appréhendés dans le Colorado. Un des membres du gang s'était suicidé lors de leur arrestation.

Deux autres dans le couloir de la mort

La justice du Texas a estimé que les survivants étaient tous responsables du meurtre de l'agent de police et les a tous condamnés à la peine capitale. Joseph Garcia est le quatrième membre du gang à être exécuté. Deux comparses restent dans les couloirs de la mort texans.

Ses avocats, plaidant qu'il n'était pas l'auteur des coups de feu mortels, avaient introduit des recours de dernière minute devant la Cour suprême pour suspendre son exécution. Mais le temple du droit américain a rejeté leurs demandes dans la soirée. Les Etats-Unis ont désormais procédé à 22 exécutions depuis le début de l'année, dont douze au Texas. (afp/nxp)