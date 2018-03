Sept ans d’horreur en Syrie dans l’indifférence générale

Les regarde-t-on encore, ces images insupportables d’enfants sous les bombes du régime Assad? Ce 15 mars, alors que la Syrie entre dans la huitième année d’un conflit horrifique, quelque 400 000 civils pris au piège dans l’enclave rebelle de la Ghouta orientale, aux portes de Damas, subissent depuis un mois les frappes indiscriminées des forces armées soutenues par la Russie. Cela, au plus grand mépris du cessez-le-feu de trente jours négocié au sein du Conseil de sécurité de l’ONU il y a deux semaines. Et surtout, en violation flagrante des Conventions de Genève et du droit de la guerre.

Après cinq ans de siège dans la Ghouta orientale, entraînant une grave pénurie de nourriture et de médicaments, le pouvoir a décidé d’en finir avec les groupes rebelles (généralement islamistes) qui lui tiennent tête. L’opération militaire suit une méthode déjà éprouvée pour «nettoyer» Homs, Hama, puis Alep. D’abord bombarder, puis offrir à la population la possibilité de partir et aux rebelles (désarmés) un transfert vers une autre poche de résistance. Sans doute le prochain épisode aura-t-il lieu à Idlib…

Même les attaques chimiques

«Monstrueuse indifférence» du régime et de ses alliés à l’égard des civils, dénonce Kate Gilmore, haut-commissaire adjointe de l’ONU aux droits de l’homme, qui promet de faire juger les «responsables de ces crimes de guerre et crimes contre l’humanité». Pas de quoi inquiéter Bachar el-Assad. Même l’attaque au gaz sarin sur la Ghouta en 2013 n’avait pas décidé Barack Obama à intervenir, se contentant d’une promesse de désarmement chimique. En avril 2017, après l’attaque toxique contre la localité de Khan Cheikhoune, Donald Trump a juste ordonné une frappe limitée contre une base aérienne syrienne…

Bref, tous les coups sont permis dans cette guerre qui a déjà fait 511 000 morts imputables à 85% aux forces gouvernementales et ses alliés, selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme, qui assure pouvoir en identifier 350 000. En sept ans, plus 5,6 millions de personnes ont fui à l’étranger, selon l’ONU. Les 6,1 millions de déplacés en Syrie même sont pour moitié des enfants. De manière générale, deux tiers des quelque 8,4 millions d’enfants ont besoin d’aide humanitaire!

Des pourparlers pour dissimuler l'évidence

Qui stoppera le boucher de Damas? Le Russe Poutine n’avait pas été moins brutal en Tchétchénie. Iran, milices irakiennes et Hezbollah libanais consolident l’arc chiite aux frontières d’Israël. Le Turc Erdogan, obnubilé par l’ennemi kurde, assiège la ville syrienne d’Afrine au risque d’une crise humanitaire. Les États-Unis, encore présents en Afghanistan et en Irak, ont chassé Daech en Syrie et contrôlent le pétrole à l’est de l’Euphrate.

Et l’Europe, affectée par l’afflux de réfugiés? Face à la montée du populisme, elle s’est entendue avec Ankara pour qu’ils restent en Turquie. Et elle demande à Poutine de raisonner Assad. L’ONU, enfin, est paralysée par le veto russe au Conseil de sécurité. Les pourparlers de Genève, Astana ou encore Sotchi n’ont servi, en définitive, qu’à dissimuler l’évidence: personne n’est prêt à intervenir pour mettre fin au massacre de civils. (TDG)