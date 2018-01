Sept ans après la chute de Ben Ali, «rien n’a été fait pour le peuple»

La date anniversaire de la chute du dictateur tunisien Ben Ali devait permettre d’accentuer la pression sur le gouvernement. Les opposants de la loi de Finances 2018 manifestent depuis lundi dernier. Mais seulement quelques centaines de personnes se sont rassemblées ce dimanche à Tunis. Le principal syndicat, lui, reste prudent. «Le couffin (ndlr: panier traditionnel tunisien) est vide, le cœur est plein de rage» résume Foued El-Harbi. Brandissant un piquet sur lequel tenait un panier renversé avec la mention «Année 2018, le couffin est vide», l’homme a fait 170 kilomètres, depuis sa ville de Monastir, ce dimanche, pour participer à la manifestation de Tunis. Objectif: faire annuler la loi de Finances qui, par l’augmentation de certaines taxes, a provoqué une hausse des prix au 1er janvier.

Aucune avancée sociale

Entouré de plusieurs centaines de personnes, le professeur de philosophie attendait avec impatience le discours du leader de l’UGTT, puissant syndicat des travailleurs: «Il faut agir. Cela fait quatre ans – je leur accorde les trois premières années de transition politique – que le gouvernement aurait dû prendre des mesures. Rien n’a été fait pour le peuple.» Avec un bac + 4 et vingt-deux ans d’expérience, Foued El-Harbi gagne 1500 dinars par mois (582 fr.): «Même avec le salaire de ma femme, nous ne nous en sortons pas. Nous avons diminué notre consommation de yaourts, de légumes et de téléphone. Nous terminons chaque mois dans le rouge.»

Le père de deux enfants espérait un discours fort de Nourredine Taboubi, le secrétaire général de l’UGTT, à l’occasion du 7e anniversaire du départ du dictateur. Il sera déçu. Du haut du balcon du siège, surplombant la place où quelques centaines de personnes s’étaient rassemblées, le leader s’est montré prudent: «Nous devons poursuivre les négociations bilatérales et triparties dans le cadre du pacte social à propos des grandes réformes.» Il a tout de même de même affirmé: «Nous avons déjà mis en garde contre les répercussions de la loi de Finances et nous avons donné des propositions alternatives.» Insuffisant pour sa base, qui lui a crié: «Nous voulons sortir du pacte de Carthage.» Signés en juillet 2016 par différents partis politiques, l’UGTT et le syndicat patronal, UTICA, le Pacte de Carthage définit les priorités du gouvernement actuel.

Après le discours, une partie de la foule a rejoint, à quelques mètres de là, l’avenue Habib-Bourguiba. Comme chaque année, pour fêter le 14 janvier, des concerts étaient organisés. Les groupes d’opposition, comme le Front populaire (coalition des partis de gauche), ont défilé pour, eux aussi, s’opposer à la loi de Finances. En passant devant le concert organisé par Ennahdha – le parti islamiste et membre du gouvernement – quelques insultes sont échangées. Les policiers se placent entre les deux groupes. Une militante de gauche brandit un drapeau d’Ennahdha qui a été brûlé. Alors que les photographes se précipitent pour immortaliser l’instant, un camarade lui prend le drapeau et le cache. Après avoir été critiqués pour les débordements de cette semaine, les manifestants souhaitent montrer une image pacifiste. Ainsi, certains des membres du mouvement Fech Nestannew (Qu’est-ce qu’on attend?) étaient venus déguisés en clown. Selon le gouvernement, 80 agents des forces de l’ordre ont été blessés et 50 véhicules de service saccagés depuis lundi dernier.

Ras-le-bol général

Samedi, après une réunion des signataires du Pacte de Carthage, Rached Ghannouchi, le chef d’Ennahdha, a estimé que le Front populaire (FP) était responsable des actes de vandalisme – plus de 800 arrestations pour violences ont eu lieu la semaine dernière: «Certains partis ont appelé le peuple à s’insurger contre une loi qu’ils ont eux-mêmes votée, puis ils ont été incapables de maîtriser le mouvement car ils sont trop petits pour pouvoir l’encadrer.» En réalité, le FP a voté certains articles, mais rejeté la loi de Finances dans son ensemble. À la tête du défilé, Hamma Hammami, chef du FP, était entouré de journalistes. «Les attaques du gouvernement sont une façon pour lui de se dérober de ses responsabilités. Notre meilleure réponse, c’est le soulèvement de la rue.» Habitué à demander des élections anticipées, le leader de gauche s’est, cette fois, contenté de demander l’annulation de la loi de Finances.

Mais parmi les manifestants, certains osaient aller plus loin. Comme Moustapha: «Nous en avons assez de ces politiques de droite qui étouffent le peuple. Je veux de nouvelles élections, au plus vite. BCE (ndlr: Béji Caïd Essebis, le président tunisien) s’est fait élire en tant qu’opposant à Ennahdha. Une fois élu, qu’est-ce qu’il a fait? Il s’est allié à eux. Nous nous sommes fait avoir.»

Les élections municipales, annoncées pour le 6 mai prochain, pourraient déjà servir de ballon d’essai. Il faudrait un véritable déferlement dans la rue pour précipiter les élections présidentielle et législatives, prévues pour fin 2019. (TDG)