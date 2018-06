Séparation des familles: Washington se défend

L'administration Trump a défendu mardi la séparation des enfants de migrants clandestins de leurs parents, malgré les appels de l'ONU à cesser immédiatement cette «violation grave» des droits de l'enfant.

Le président américain Donald Trump, qui a ordonné il y a un mois la mise en oeuvre de cette pratique pour décourager l'immigration illégale, a rendu l'opposition démocrate responsable de cette situation, alors que les critiques se multiplient aux Etats-Unis et à l'étranger.

«La séparation des familles à la Frontière est la faute des mauvaises lois passées par les Démocrates. Les lois sur la Sécurité à la Frontière devraient être changées mais les Démocrates n'y arrivent pas!», a-t-il tweeté mardi.

Separating families at the Border is the fault of bad legislation passed by the Democrats. Border Security laws should be changed but the Dems can’t get their act together! Started the Wall.