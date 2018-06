Séparation de migrants: New York va porter plainte

Des enfants séparés de leurs parents migrants à la frontière mexico-américaine sont-ils menés incognito dans des centres d'accueil new-yorkais? La question se pose après des images filmées dans la nuit par une chaîne de télé, tandis que le gouverneur démocrate a promis d'attaquer l'administration Trump en justice pour sa politique de séparation des familles.

Alors que la colère monte chez les démocrates et les défenseurs des migrants face à cette politique que Donald Trump a revendiquée mardi au Congrès, la chaîne New York 1 a diffusé mercredi matin des images de cinq fillettes accompagnées d'adultes, parlant espagnol, marchant peu avant 01 heure du matin (05H00 GMT) en pleine nuit vers un centre d'accueil du quartier de Harlem.

Images d'enfants

Le journaliste a indiqué avoir eu des informations selon lesquelles il s'agirait d'enfants séparés de leurs parents à la frontière mexicaine, mais ne pas avoir pu les confirmer officiellement. La chaîne a aussi montré des images d'enfants ressortant du centre une heure plus tard, la tête couverte de couvertures, impossibles à identifier.

Le centre d'accueil, identifié comme appartenant à l'association des Cayuga Centers, n'a fait aucun commentaire sur ces informations dans l'immédiat. Sur son site web, l'association explique qu'elle place des enfants de migrants dans des familles d'accueil hispanophones, en attendant de pouvoir être confiés à des membres de leur famille installés aux Etats-Unis ou renvoyés dans leur pays d'origine.

EXCLUSIVE: Children from the southern border are being brought to NYC after being separated from their families.

Overnight, @joshrobin captured video of unusual activity at a foster agency in East Harlem. #MorningsOn1 pic.twitter.com/WhiN27wb5T