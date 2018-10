Selfie mortel pour un couple de blogueurs au Yosemite

Meenakshi Moorthy et Vishnu Viswanath sont bien connus des réseaux sociaux, en tout cas aux Etats-Unis et en Inde. Ce couple d'origine indienne, mais qui vit aux USA, raconte en effet ses souvenirs de voyage à plus de 12'000 followers sur Instagram , ainsi que sur le blog Holidays and Happily Ever Afters. Mais leurs aventures sont désormais terminées. Le couple est décédé tragiquement dans le célèbre parc national Yosemite.

Les deux Indiens visitaient en effet le parc américain le 24 octobre dernier. Ils sont tombés dans le vide du haut d'une falaise de 245 mètres, sur le lieu-dit «Taft Point», a indiqué un porte-parole du parc, Jaime Richards à la télévision NBC Bay Area. Ils tentaient très vraisemblablement de faire un selfie pour les réseaux sociaux.

Bien connu des touristes

Selon lui, le site est bien connu des touristes qui y recherchent la photo parfaite, comme cet autre couple, capturé récemment par le photographe Matthew Dippel. Mais l'endroit est très dangereux, car il ne comporte aucune barrière de sécurité. Les visiteurs peuvent donc se promener jusqu'au bord de la falaise.

"UPDATE: I FOUND THEM. Everyone meet, Charlie Bear and his fiancé Melissa the happy happy couple that was out on the point in my Taft Point Proposal," photographer Matthew Dippel announced on Twitter.https://t.co/BVQ7DyLXd4