Seize morts dans un attentat presque déjoué

Au moins seize personnes ont été tuées et 38 blessées, en majorité des civils, mardi à Kandahar (sud de l'Afghanistan) dans l'explosion d'une camionnette piégée que les forces de l'ordre tentaient de désamorcer, selon un nouveau bilan des autorités et de sources hospitalières.

«Les derniers chiffres disponibles font état de seize morts et 38 blessés acheminés à l'hôpital. Mais nous avons encore des ambulances sur place car il pourrait y avoir d'autres victimes sous les décombres», a indiqué à l'AFP le responsable de l'hôpital Mirwais de Kandahar.

#KANDAHAR - Car bomb explosion in PD4 of Kandahar city moments ago. Officials said that NDS seized the vehicle which was laden with explosives but it detonated before being defused. Casualties feared. pic.twitter.com/dxO6d4aXz0