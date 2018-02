Séisme de magnitude 6,4: un hôtel s'effondre

«Deux personnes ont malheureusement péri et 114 souffrent de blessures légères ou sérieuses», a annoncé le Premier ministre taïwanais William Lai lors d'une réunion d'urgence du gouvernement. La secousse a été enregistrée à 23h50 locales (16h50 en Suisse) à 21 km au nord-est du port de Hualien, a précisé l'institut géologique américain USGS.

Selon des médias locaux plusieurs bâtiments se sont effondrés, et une trentaine de personnes se sont retrouvées bloquées dans l'hôtel touché. Le gouvernement taïwanais, citant les services des pompiers, a ajouté qu'un autre hôtel avait aussi été endommagé, sans faire à ce stade état de victimes.

Destination touristique

Une autoroute a été endommagée. Deux ponts de la ville sont également inutilisables. Hualien, à 120 km au sud de Taipei, sur la côte est de Taïwan, est une destination touristique prisée. Un tremblement de terre de magnitude 6,1 a déjà eu lieu dans la région dimanche, sans faire ni victimes ni dégâts.

L'USGS, organisme qui fait référence au niveau mondial en matière de tremblements de terre, a précisé que ce séisme avait été enregistré à une faible profondeur d'environ 9,4 km.

