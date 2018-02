Séisme de magnitude 6,1 au large de Taïwan

Un séisme de magnitude 6,1 s'est produit dimanche soir à une faible profondeur au large des côtes orientales de Taïwan, apparemment sans faire de dégâts, ont annoncé les services sismologiques américains (USGS).

«Structures résistantes»

L'épicentre de ce séisme est situé à une quinzaine de kilomètres au nord du port de Hualien, à environ huit kilomètres sous le niveau de la mer, a ajouté l'USGS, selon qui «la probabilité est faible qu'il y ait eu des victimes ou des dégâts».

«En général, la population de cette région réside dans des structures qui sont résistantes aux secousses telluriques, même si des structures vulnérables existent», a expliqué l'USGS, qui a toutefois mis en garde contre de possibles glissements de terrain.

6.4-magnitude #earthquake struck off the coast of Hualien in Taiwan Province, China Sunday night pic.twitter.com/xWZ10AEIb7