Séisme de magnitude 5,9 près de Tokyo

Un séisme de magnitude 5,9 selon l'institut de géophysique américain USGS est survenu samedi soir dans la région de Tokyo où il a été bien ressenti, mais n'a pas engendré de risque de tsunami, d'après l'Agence japonaise de météorologie.

Le tremblement de terre, qui s'est produit à 20H24 locales (11H24 GMT), a été précédé d'une alarme avertissant les habitants. Aucun dégât n'a été rapporté dans l'immédiat, mais les habitants d'une partie de la région de Chiba ont subi de fortes secousses, selon les informations données par la chaîne publique NHK. «C'était un type de secousses latérales plutôt longues, quelques objets sont tombés, mais ça va», a témoigné une femme résidant dans l'un des quartiers les plus secoués.

A 6.0 magnitude earthquake hit Japan Saturday evening outside of Tokyo, swaying buildings in the capital, but no tsunami warning was issued, the country's meteorological agency said. There were no immediate reports of damage. @AFP