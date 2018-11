Séisme de magnitude 5,6 au large de Taïwan

Un séisme de magnitude 5,6 s'est produit lundi au large de la côte ouest de Taïwan, selon l'Institut d'études géologiques américain (USGS), et a été ressenti jusqu'à Hong Kong, situé à 470 kilomètres de l'épicentre.

Le tremblement de terre a eu lieu à quelque cent kilomètres de l'archipel Pescadores (ou Penghu) dans le détroit de Taïwan, à une profondeur de 13 km, et à 07H57 locales lundi matin (23H57 GMT dimanche soir).

Map of the testimonies received so far following the #earthquake M5.6 in Taiwan Strait 40 min ago pic.twitter.com/u8zjHeYRJs