Séisme de magnitude 4,4 ressenti jusqu'à Athènes

Un séisme modéré, de magnitude 4,4, a été ressenti dans la capitale grecque lundi soir, ont annoncé des experts et l'Observatoire national d'Athènes. Il a été suivi par des répliques de plus faible intensité.

Le tremblement de terre s'est produit à une profondeur de seulement cinq kilomètres et son épicentre a été localisé à 24 kilomètres au nord-est de la capitale, a précisé l'Observatoire. Il a été enregistré à 21h24, selon l'institut géologique américain. Il a déclenché des alarmes de voitures, ont rapporté des témoins.

«Le séisme de magnitude 4,4 a été ressenti dans la capitale et jusque dans les villes de Lamia et Corinthe», a déclaré Efthymios Lekkas, chef de l'organisation nationale grecque de prévention des séismes, sur la chaîne de télévision publique ERT. «Les habitants ne doivent pas s'inquiéter, nous ne nous attendons pas à quelque chose de plus important», a ajouté M. Lekkas

Le spécialiste a précisé que la zone de l'épicentre du séisme se caractérisait par de «petites failles qui n'ont pas la capacité de déclencher quelque chose de plus important». Aucun blessé ni dégât n'ont été rapportés dans l'immédiat.

Séismes réguliers

La Grèce connaît régulièrement des séismes. En juillet, un séisme de magnitude 6,7 avait fait deux morts et des centaines de blessés sur l'île touristique de Kos et de l'autre côté de la mer Égée, dans la station balnéaire de Bodrum, en Turquie. Et en 1999, une secousse de magnitude 5,9 près d'Athènes avait fait 143 morts.

La Grèce et la Turquie se trouvent sur des lignes de faille sismique importantes et ont été frappées à plusieurs reprises par des tremblements de terre ces dernières années. (ats/nxp)