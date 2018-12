Séisme aux Philippines, risque de tsunami

Un séisme de magnitude 6,9 a frappé samedi au sud de l'île de Mindanao, aux Philippines, a rapporté le centre américain de veille sismique (USGS). Un risque de tsunami est possible dans les zones du Pacifique les plus proches de l'épicentre de la secousse.

Le tremblement de terre s'est produit au sud-est de la ville de Davao, à 59 kilomètres de profondeur, selon l'USGS, qui avait initialement estimé la magnitude à 7,2. Le centre d'alerte des tsunamis dans le Pacifique a indiqué que des «vagues dangereuses» de tsunami étaient «possibles» sur les côtes du sud des Philippines et du nord de l'Indonésie.

Tsunami warning up following 7.2 quake off Mindanao pic.twitter.com/0QsZnNhWUj