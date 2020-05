Séisme au large de l'Indonésie

Un séisme de magnitude 6,8 s'est produit mercredi en mer de Banda, au large de l'Indonésie, a annoncé l'observatoire américain USGS, mais aucune alerte au tsunami n'a été déclenchée.

Le tremblement de terre s'est produit à 22h50 heure locale (14h50), à une profondeur de 107 kilomètres entre l'archipel indonésien des Moluques et le Timor oriental.

?? #Indonesia????????: A major #earthquake of magnitude M7.3, was registered in Banda Sea region. Depth: 133 KM [PRELIM.]

Source info: BMKG.

Apakah Anda merasakan gempa ini?, Ceritakan!.#EQVT,#gempa,#GempaBumi,#seísmo,#sismo,#temblor,#terremoto,#terramoto,#séisme,#tremor. pic.twitter.com/FyPKNEz3m9