Séisme à Mindanao: un enfant tué

Un fort séisme d'une magnitude de 6,4 a frappé mercredi l'île de Mindanao, dans le sud des Philippines, tuant un enfant et provoquant des effondrements de bâtiments et des coupures de courant, selon les autorités locales.

Philippines. Un séisme de magnitude 6,4 a secoué l'île de Mindanao à 11h37 UTC (13h37, heure française), mercredi 16 octobre 2019.

Selon l'Institut d'études géologiques des États-Unis (@USGS), la secousse s'est produite à 14,1 kilomètres de profondeur. pic.twitter.com/sO03NFm8Al — Visactu (@visactu) October 16, 2019

Le séisme, d'une profondeur de 14 km avec un épicentre situé a environ 7,7 km de la ville de Columbo, s'est produit à 19h37 (11h37 GMT) et a été suivi d'au moins deux répliques, selon l'Institut d'études géologiques des Etats-Unis (USGS).

Un enfant périt sous les décombres

Les habitants ont évacué leurs maisons et immeubles dans la région. Un violent incendie s'est déclenché dans le centre commercial Gaisano de la ville de General Santos peu après le tremblement de terre, selon la télévision locale. Les flammes dévoraient les trois étages du bâtiment, dont on ignorait si tout le monde avait pu être évacué à temps.

#BREAKING : Philippines - General Santos City mall on fire after a 6.4 magnitude earthquake hit near the Philippine island of Mindanao. #Earthquake #Philippines

Video : Nestor Mamonpic.twitter.com/kCoie6rLTv — Shark NewsWires (@SharkNewsWires) October 16, 2019

L'enfant a péri dans l'effondrement d'une maison dans la ville de Datu Paglas, tandis que quatre habitants de la ville proche de Tulunan ont été blessés quand au moins deux autres maisons se sont effondrées, a indiqué à l'AFP le maire de Tulunan, Reuel Limbungan.

«L'enfant a été écrasé par l'effondrement d'un mur d'une maison» et est décédé à l'hôpital, a-t-il précisé, indiquant avoir parlé au directeur de l'établissement de santé. Les équipes de secours et les autorités locales n'ont pas mentionné d'autres tués dans l'immédiat. Selon un responsable des secours, Anthony Allada, une vingtaine de blessés étaient signalés dans la ville de Magsaysay, près de l'épicentre.

«C'était le séisme le plus puissant que j'aie jamais ressenti», a déclaré à une télévision locale Sara Duterte, maire de Davao, la plus grande ville de Mindanao, et soeur du président philippin Rodrigo Duterte.

LOOK | The Cor Jesu College in Digos, Davao del Sur sustained major damage from the 6.3 magnitude #earthquake that jolted North Cotabato and felt in various parts of Mindanao Wednesday evening. | via @Chepalicte1 pic.twitter.com/EqaFyCEUOP — Phil News Agency (@pnagovph) October 16, 2019

Pas de risque de tsunami

Les Philippines sont situées sur la «ceinture de feu» du Pacifique, où se rencontrent des plaques tectoniques source de fréquente activité sismique et volcanique. Un homme âgé a été blessé par la chute d'un objet dans un centre commercial de Davao, que des centaines de personnes ont fui en courant, selon la télévision philippine ABS-CBN présente sur place.

Jerome Barranco, responsable régional de la protection civile, a indiqué que plusieurs blessés étaient soignés dans la ville de Kidapawan.

Des habitants de zones côtières, notamment à Davao, ont fui leurs domiciles par crainte d'un tsunami, mais le directeur de l'Institut philippin de Volcanologie et de Sismologie (Phivolcs), Renato Solidum, a exclu tout risque de pareil phénomène, le séisme s'étant produit à l'intérieur des terres.

