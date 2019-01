Sea-Watch: la CEDH demande à l'Italie de réagir

La Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) a demandé mardi au gouvernement italien de «prendre toutes les mesures nécessaires», pour apporter aux migrants à bord du Sea-Watch 3 des soins, de l'eau et de la nourriture. Elle ne les autorise pas à débarquer.

L'ONG allemande Sea-Watch avait annoncé mardi avoir saisi la CEDH contre l'Italie. Elle dénonce le refus de Rome d'accueillir 47 migrants secourus en Méditerranée.

47 people held as political hostages for 9 days. Don't forget them.

