Scandale 1MDB: procès de Najib Razak repoussé

Le principal procès de l'ex-Premier ministre malaisien Najib Razak dans le scandale lié au pillage du fonds d'investissement 1MDB a été repoussé d'une semaine lundi à la suite d'une demande du parquet.

Le procès consacré à des transferts bancaires suspects issus du fonds 1MDB pour un total de 2,28 milliards de ringgits (550 millions de dollars) devait s'ouvrir lundi mais le procureur en chef Gopal Sri Ram a requis un report du procès au mois prochain.

«Nous ne pouvons pas commencer», a-t-il indiqué devant la cour de Kuala Lumpur, arguant qu'un premier procès dans cette affaire était toujours en cours et que des documents n'avaient pas été transmis à la défense et aux témoins.

26 août

Le juge a accepté de retarder le début du procès mais seulement jusqu'à lundi 26 août. Il s'agit du deuxième procès en Malaisie pour le détournement de milliards de dollars du fonds 1MDB censé contribuer au développement économique de la Malaisie qui a débouché sur de multiples enquêtes judiciaires et a contribué à la chute de l'ex-Premier ministre malaisien, inculpé de corruption.

L'ex-leader et ses proches sont accusés d'avoir été les principaux bénéficiaires des fonds détournés, utilisés pour acheter des biens immobiliers, des articles de luxe voire des objets d'art. Dans ce procès, Najib Razak doit répondre de 21 chefs d'accusation de blanchiment d'argent et de quatre chefs d'accusation d'abus de pouvoir. Il se dit non coupable de l'ensemble des accusations. (afp/nxp)