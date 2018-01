Santos prêt à discuter avec l'ELN

Le président colombien Juan Manuel Santos a assuré samedi qu'il était prêt a renégocier avec la guérilla de l'ELN les conditions d'une prolongation de la trêve initialement prévue pour durer jusqu'au 9 janvier.

«Nous sommes tout à fait disposés à prolonger le cessez-le-feu avec l'ELN et a renégocier les conditions d'un nouveau cessez-le-feu», a écrit sur son compte Twitter le chef de l'Etat colombien.

Bien que le gouvernement colombien et la guérilla guévariste aient chacun de leur côté exprimé leur volonté de prolonger le cessez-le-feu bilatéral - le premier de l'histoire avec cette guérilla apparue en 1964 -, l'accord a été fragilisé par des accusations mutuelles de violations.

Après une réunion à Carthagène (nord), M. Santos a également annoncé le renouvellement de l'équipe qui accompagnera l'ancien vice-président Gustavo Bell, devenu chef de l'équipe gouvernementale de négociation après la démission début décembre, pour raisons personnelles, de l'ancien ministre Juan Camilo Restrepo.

Reprise des négociations

La délégation de M. Santos et l'ELN reprendront les négociations à Quito à la veille de la fin du cessez-le-feu, qui a débuté le 1er octobre et prend fin le 9 janvier.

L'ELN, dernière guérilla active de Colombie, a déclaré dans un message à la fin de l'année qu'elle continuerait à négocier la paix avec le gouvernement colombien même si le cessez-le-feu bilatéral en vigueur jusqu'au 9 janvier n'est pas prorogé.

Durant la trêve, qui prévoyait que les guérilleros cessent les enlèvements et les attentats contre les infrastructures pétrolières, l'ELN a admis sa responsabilité dans l'assassinat en novembre d'un leader indigène du département du Choco (nord-ouest).

Par ailleurs, le groupe guévariste considère comme une violation du cessez-le-feu la mort de sept paysans qui protestaient contre l'éradication forcée de la coca début octobre dans une zone frontalière de l'Equateur. Deux officiers de l'armée de terre sont impliqués dans ces faits, selon le parquet colombien.

En un demi-siècle, le conflit armé colombien, impliquant des guérillas, des paramilitaires, des forces gouvernementales et des trafiquants de drogue, a fait au moins 260'000 morts, plus de 60'000 disparus et 7,4 millions de déplacés. (afp/nxp)