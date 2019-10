Une vaste opération policière menée à travers l'Europe a permis des saisies massives de drogues de synthèse d'une valeur de 85 millions d'euros (environ 93 millions de francs suisses) et mené à l'arrestation de plus de 400 personnes, a annoncé vendredi Europol.

L'agence européenne de coopération entre les polices criminelles, basée à La Haye (Pays-Bas), a qualifié ces résultats «d'énorme coup pour le marché de la drogue en Europe».

L'opération, qui s'est déroulée en septembre, a eu «un impact important sur les réseaux de narcotrafiquants», perturbant notamment la production d'amphétamines, a indiqué Europol dans un communiqué.

D'après les premiers rapports, les polices européennes ont intercepté 11,3 tonnes d'un type de précurseur chimique utilisé dans la fabrication de certaines drogues, une quantité qui aurait permis de produire 6,3 tonnes d'amphétamines, représentant une valeur de près de 63 millions d'euros.

20'000 comprimés d'ecstasy

Les polices ont entre autre saisi 1'300 kilos de cocaïne et près de 20'000 comprimés d'ecstasy.Cette action à grande échelle, coordonnée par Europol et dirigée par le Bureau central d'enquête polonais, visait à lutter à la fois contre le trafic de stupéfiants et le trafic d'êtres humains et de migrants, ainsi que la falsification de documents et la criminalité environnementale.

L'opération, à laquelle 16 Etats membres de l'Union européenne ont participé, a entraîné l'arrestation de 411 personnes et permis d'identifier 54 victimes potentielles de trafic d'êtres humains, selon Europol.

Les autorités policières ont également saisi 166 animaux appartenant à des espèces sauvages et 2,4 tonnes de pêche illégale. (afp/nxp)