Saisie de cocaïne en partance pour la Belgique

Près d'une tonne de cocaïne en partance pour la Belgique a été saisie dimanche par la police costaricienne dans la zone portuaire de Limon, a annoncé lundi le ministre costaricien de l'intérieur Michael Soto. La drogue était cachée dans un conteneur de purée de banane.

Les 954 kg de cocaïne ont été découverts lors d'une inspection du conteneur. Ils étaient conditionnés en paquets d'un kilogramme répartis dans 29 valises, elles-mêmes dissimulées au milieu de grands bidons de purée de banane.

«Depuis le début de l'année, la police antidrogue a découvert dans la zone portuaire de Limon neuf conteneurs où était dissimulée de la drogue», a indiqué le ministre. Plus de 5,5 tonnes de cocaïne ont été saisies, a précisé Michael Soto. Plus de 37 tonnes de drogue, surtout de la cocaïne et de la marijuana, ont été saisies au total au Costa Rica depuis le début de l'année, a-t-il ajouté. (ats/nxp)