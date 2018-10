Ryad affirme «ne pas savoir où se trouve le corps»

Les autorités saoudiennes ignorent comment le journaliste et opposant Jamal Khashoggi a été tué dans le consulat d'Arabie saoudite à Istanbul. Elles ne savent pas non plus où se trouve son corps, a déclaré dimanche le ministre saoudien des Affaires étrangères.

Adel al Joubeïr a déclaré dans une interview à la chaîne de télévision Fox News que Jamal Khashoggi avait été abordé par une «équipe de sécurité saoudienne» lorsqu'il était entré au consulat et que le récit par l'équipe de ce qui s'était passé par la suite était différent de celui des autorités turques. Cela avait incité l'Arabie saoudite à ouvrir une enquête.

«Il a été tué au consulat. Nous ne savons pas comment dans le détail. Nous ne savons pas où se trouve le corps», a déclaré Adel al Joubeïr. «Nous sommes déterminés à retourner chaque pierre. Nous sommes déterminés à punir ceux qui sont responsables de ce meurtre.»

Le chef de la diplomatie saoudienne est le premier haut responsable saoudien à prendre la parole depuis que l'Arabie saoudite a reconnu samedi la mort de Jamal Khashoggi.

Différentes versions

Ryad a présenté différentes versions des circonstances qui ont conduit à la mort du journaliste de 59 ans qui s'était réfugié aux Etats-Unis il y a un an. Editorialiste au Washington Post, il s'était montré critique envers le prince héritier saoudien Mohamed ben Salman (MBS). Il n'a plus été vu après être entré au consulat d'Istanbul le 2 octobre.

Après deux semaines de dénégation, l'Arabie saoudite a reconnu samedi la mort du journaliste saoudien. Ryad a expliqué qu'il était mort dans une bagarre au consulat. Une source saoudienne haut placée a ensuite indiqué que le journaliste avait été tué accidentellement par une prise d'étranglement au cours d'une altercation dans le consulat. MBS a nié toute implication.

Adel al Joubeïr a qualifié la mort de Jamal Khashoggi d'«énorme et grave erreur» et a présenté ses condoléances à sa famille. «C'est une terrible erreur. C'est une terrible tragédie. Nos condoléances les accompagnent. Nous ressentons leur douleur», a déclaré le ministre dans l'interview à Fox News.

Saudi Foreign Minister Adel al-Jubeir: "There obviously was a tremendous mistake made and what compounded the mistake was the attempt to try to cover up. That is unacceptable in any government." https://t.co/ZNhIXzUPC9 pic.twitter.com/mdlZlNLpzn