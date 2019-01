Rupture d'un barrage minier, «plusieurs morts»

La rupture d'un barrage du géant minier Vale a fait «plusieurs morts» vendredi au Brésil, selon les pompiers, dans l'Etat de Minais Gerais (sud-est), région où un drame similaire avait provoqué en 2015 la pire tragédie environnementale du pays, faisant 19 victimes et dévastant toute une région.

«D'après les témoignages que nous avons reçus, il y a eu plusieurs morts», a expliqué à l'AFP un responsable des pompiers, sans donner de bilan précis, soulignant qu'une coulée de boue de déchets miniers avait recouvert «toute la zone autour du barrage». L'incident a eu lieu à Brumadinho, commune de 39.000 habitants située à 60 km au sud-ouest de Belo Horizonte, capitale de Minas Gerais.

A Vale sempre consegue fazer o retrato da lambança do Brasil e chama isso de rompimento de barragem arte pic.twitter.com/iVTKO55zDM — NAMORADA DA BARBIE (@yasminyamada) 25 janvier 2019

Des images aériennes impressionnantes diffusées par les pompiers montrent une véritable marée de boue de couleur marron aux reflets grisâtres recouvrant d'immenses surfaces de végétation.

«Le barrage s'est rompu et a tout détruit, il ne reste plus rien», dit un témoin dans une vidéo circulant sur les réseaux sociaux, désignant une zone entièrement dévastée. Sur autre vidéo, on peut voir la boue s'écouler avec un fort débit au travers d'une route.

La télévision Globonews a également montré des images prises par hélicoptère, montrant des habitations partiellement détruites, certaines à moitié englouties par la boue.

Cinq hélicoptères ont été mobilisés pour les secours et l'un deux apparaît dans une vidéo s'approchant de deux personnes enlisées dans la boue jusqu'à la taille.

#URGENTE Rompimento de barragem em Brumadinho(MG) mobiliza bombeiros pic.twitter.com/fysbB4Hr1m — M. Avante Brasil (@MovAvanteBrasil) 25 janvier 2019

Icentivo à PESQUISA para caracterização dos rejeitos de mineração em barragem e seu reaproveitamento no processamento de minério poderiam, talvez, evitar mais uma Barragem de Rejeito de Mineração se rompendo no Brasil, em Brumadinho (MG). pic.twitter.com/t5mZ9G3KYk — Thales Souza (@engthales) 25 janvier 2019

- Bolsonaro sur place samedi -

Le géant minier Vale, qui a confirmé l'incident dans un communiqué, a souligné que «la priorité totale est de protéger la vie des employés et des habitants».

«Il y avait des employés dans des locaux administratifs touchés par les déchets miniers, ce qui indique la possibilité, encore non confirmée, de victimes», a précisé la compagnie.

Les actions du groupe Vale, un des plus importants au monde, également impliqué dans le désastre de 2015, chutaient de plus de 7% à la bourse de New York en milieu d'après-midi, après avoir plongé de plus de 11% après l'annonce de l'accident.

Le porte-parole du gouvernement a annoncé lors d'un point presse à Brasilia que le président Jair Bolsonaro allait se rendre sur place samedi matin et que les autorités fédérales suivaient la situation.

Le chef de l'Etat avait indiqué quelques minutes plus tôt sur Twitter que «toutes les mesures possibles» avaient été prises et que plusieurs ministres avaient été dépêchés dès vendredi dans la région.

«Notre priorité du moment est de secourir des éventuelles victimes de cette grave tragédie», a-t-il ajouté.

Le ministre de l'Environnement Ricardo Salles a affirmé par téléphone à l'AFP ne «pas avoir connaissance de l'ampleur des dégats humains et environnementaux», mais a assuré que les autorités agiraient «avec la plus grande rigueur».

- Le musée d'Inhotim évacué -

La municipalité de Brumadinho a diffusé sur les réseaux sociaux un communiqué demandant à la population de s'éloigner du lit de la rivière Paraopeba. Le site d'Inhotim, plus grand musée à ciel ouvert du monde avec sa collection d'art contemporain, a été évacué «par précaution» a indiqué son administration sur Twitter.

Selon un photographe de l'AFP, la police a bouclé tous les accès menant à Brumadinho et de nombreuses zones de la région ont été évacuées le temps d'évaluer jusqu'où la coulée de boue pourrait s'étendre.

En 2015, la rupture du barrage de Samarco, une copropriété de Vale et du groupe anglo-australien BHP, avait provoqué un drame écologique sans précédent au Brésil, près de Mariana, à environ 150 km de Belo Horizonte.

Des centaines de kilomètres carrés avaient été submergés par le tsunami de boue, qui avait traversé deux Etats brésiliens et s'était répandu sur 650 kilomètres jusqu'à l'océan Atlantique à travers le lit du fleuve Rio Doce, l'un des plus importants du Brésil, selon l'Institut brésilien pour l'environnement (Ibama). Une tragédie aux conséquences désastreuses pour la vie quotidienne de milliers d'habitants. Bento Rodrigues, première localité frappée par les 40 millions de mètres cubes de déchets miniers provenant du barrage qui venait de se rompre, a été rayée de la carte. (afp/nxp)