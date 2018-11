Rohingyas blessés: l'ONU lance un appel au calme

L'ONU a appelé au calme lundi au lendemain de violences à l'encontre de musulmans rohingyas lors d'une opération de police dans un camp de réfugiés en Birmanie. Selon plusieurs villageois, quatre Rohingyas ont été blessés par balles dimanche matin par des policiers birmans.

Selon un témoin, les forces de police étaient à la recherche de deux Rohingyas, soupçonnés d'être liés à la fuite d'un groupe de plus de cent membres de la minorité musulmane. Le groupe s'était échappé d'un camp de réfugiés birman pour tenter de rejoindre par bateau la Malaisie. Mais leur embarcation s'est échouée sur les côtes birmanes et il a été interpellé vendredi.

Quelque 120'000 Rohingyas vivent depuis 2012 dans des camps de fortune près de Sittwe, la capitale de l'Etat Rakhine. Ils devaient au départ n'y rester que temporairement, mais ils y sont bloqués depuis des années, avec une liberté de mouvement très restreinte.

Ce matin,en #birmanie la police est entrée dans ce camps afin d’arrêter des « trafiquants d’être humains » face à ce prétexte ridicule (ces rohingyas vivent un blocus et ne peuvent se déplacer) des rohingyas se sont opposés à ces arrestations arbitraires:la police a ouvert le feu pic.twitter.com/pMIoAjM1PZ — BarakaCity (@Barakacity) 19 novembre 2018

Manque de nourriture, de médicaments, absence d'accès à l'éducation: les ONG mettent régulièrement en avant les conditions de vie très difficiles dans ces camps.

Depuis août 2017, plus de 720'000 Rohingyas ont fui les exactions de l'armée birmane et de milices bouddhistes et se sont pour leur part réfugiés au Bangladesh.

Neuf mois après l’expulsion sanglante des Rohingyas de Birmanie, les premiers « enfants de la honte » sont nés. Un reportage à voir ici ???? https://t.co/Ejvct6JFEZ pic.twitter.com/d8TM0pi3Rn — ARTE Info (@ARTEInfo) 16 novembre 2018

(ats/nxp)