Rohani prévient qu'il ne tolérera pas «l'insécurité»

Les autorités iraniennes ont averti dimanche qu'elles ne toléreraient pas l'«insécurité», après deux jours de manifestations violentes contre une hausse soudaine du prix de l'essence ayant fait au moins deux morts et ayant poussé Téhéran à couper l'accès à internet.

Depuis le début de la contestation, vendredi soir, plusieurs dizaines de personnes ont été arrêtées, selon des informations de la presse iranienne.

L'agence Isna faisait état d'un retour à la normale mais la situation restait très difficile à évaluer dimanche soir à l'échelle du pays du fait du black-out.

En conseil des ministres, le président Hassan Rohani a déclaré que l'Etat, face à «l'émeute», ne devait «pas autoriser l'insécurité dans la société», selon un communiqué officiel publié dimanche soir.

La colère populaire a été provoquée par la forte hausse du prix de l'essence annoncée vendredi par le gouvernement.

M. Rohani a de nouveau justifié cette mesure en expliquant que l'Etat n'avait pas d'autre solution pour aider mieux les «familles à revenu moyen et bas qui souffrent de la situation économique créée par les sanctions» américaines visant l'Iran.

????Update - #Iran



• At least 27 Iranians killed

• Protests ongoing in 93 cities

• 101 regime-sites destroyed

• Banks torched in Karaj

• Major unrest in Tehran and Qom

• Major Internet shutdown remain#IranProtests pic.twitter.com/K66hPbaRdN