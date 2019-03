Robert Mueller: pas de complot entre le clan Trump et la Russie

«Le procureur spécial n’a pas trouvé que la campagne de Donald Trump, ou qui que ce soit associé à elle, ait comploté ou se soit coordonnée avec la Russie» pendant la campagne présidentielle américaine de 2016. Dans une lettre envoyée dimanche au Congrès, Bill Barr, le nouveau ministre de la Justice nommé par Donald Trump en début d’année, a résumé et paraphrasé les conclusions de près de deux ans d’enquête du procureur spécial Robert Mueller sur l’ingérence russe en 2016. Lors d’une brève prise de position sur le tarmac de l’aéroport de West Palm Beach, Donald Trump a rapidement martelé avoir été «complètement et totalement» exonéré par Robert Mueller.

Les conclusions du procureur spécial ne sont toutefois pas aussi définitives que les a présentées Donald Trump. Robert Mueller était aussi chargé de déterminer si le président des États-Unis s’était rendu coupable d’obstruction à la justice pendant l’enquête sur l’ingérence russe dans la présidentielle américaine de 2016. Selon le compte rendu du rapport fait par le ministre américain de la Justice aux parlementaires, Robert Mueller écrit que «bien que le rapport ne conclue pas que le président des États-Unis ait commis un crime, il ne l’exonère pas non plus». En d’autres termes, Robert Mueller a expressément refusé de blanchir Donald Trump sur les «difficiles questions» d’obstruction à la justice. Le président des États-Unis avait notamment décidé, en mai 2017, de renvoyer James Comey, le patron du FBI, qui menait l’enquête sur l’ingérence russe dans la présidentielle américaine de 2016.

Sur la base du rapport de Robert Mueller, Bill Barr et Rod Rosenstein, le No 2 du Département de la justice, ont conclu que les éléments de preuves recueillis par Robert Mueller n’étaient «pas suffisants pour déterminer que le président avait commis un délit d’obstruction à la justice». Bill Barr justifie sa décision de ne pas poursuivre le président des États-Unis en citant la conclusion de Robert Mueller sur l’absence d’un complot entre la campagne de Donald Trump et le Kremlin pendant la présidentielle de 2016.

Au cours de son enquête, Robert Mueller a émis 37 inculpations et plus de 200 actes d’accusation. Il a poursuivi de nombreux hauts responsables de la campagne de Donald Trump, dont Paul Manafort, l’ancien chef de la campagne en 2016, Michael Cohen, l’ancien avocat personnel du président, et Michael Flynn, l’ancien conseiller de Donald Trump en matière de sécurité nationale.

Divergences au Congrès

La lettre du ministre de la Justice aux parlementaires dimanche a mis en lumière les profondes divergences entre républicains et démocrates au Congrès. Les républicains ont immédiatement applaudi les conclusions de Robert Mueller telles qu’elles ont été présentées par Bill Barr dans sa lettre. «Mauvaise journée pour ceux qui espéraient que l’enquête de Mueller ferait chuter le Président Trump», a réagi le sénateur Lindsey Graham, l’un des alliés de Donald Trump au Congrès. L’élu conservateur de Caroline du Sud a aussi affirmé qu’il était «temps de passer à autre chose». Un sentiment partagé par Kevin McCarthy, le leader de la minorité républicaine à la Chambre des représentants, qui a aussi accusé les démocrates d’avoir «agi de manière irresponsable».

Dans le camp démocrate, les voix se sont élevées pour demander la publication du rapport de Robert Mueller. Le représentant démocrate Jerry Nadler, qui a lui-même récemment ouvert de nouvelles enquêtes sur Donald Trump et son entourage, a fait part de son intention de convoquer Bill Barr pour qu’il témoigne devant la Chambre des représentants. L’élu démocrate new-yorkais a souligné sur Twitter que Robert Mueller n’avait pas exonéré le président.

