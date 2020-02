Risque d'infection en dehors de Chine

L'expansion du nouveau coronavirus hors de Chine pourrait s'accroître. La maladie peut se transmettre par des personnes n'ayant jamais voyagé dans ce pays, a prévenu dimanche le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

«Il y a eu des cas inquiétants de propagation du #2019nCoV pCoV par des personnes sans antécédents de voyage» en Chine, a tweeté Tedros Adhanom Ghebreyesus en utilisant la dénomination scientifique provisoire du virus. «La détection d'un petit nombre de cas peut indiquer une transmission plus répandue dans d'autres pays; bref, nous ne voyons peut-être que la partie émergée de l'iceberg», a ajouté l'Ethiopien.

