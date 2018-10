Rihanna pousse ses fans à voter aux législatives

La chanteuse Rihanna, une voix qui porte auprès des jeunes Américains, a appelé mardi ses fans à s'inscrire sur les listes électorales, en vue des élections législatives de mi-mandat, qui se tiendront en novembre aux Etats-Unis.

La star de la Barbade, résidente américaine mais qui n'y a pas le droit de vote, a posté un message sur son compte Instagram, où elle est suivie par 65 millions de personnes.

«BONJOUR L'AMERIQUE. Qui est réveillé ce matin? Et qui est conscient?», a-t-elle écrit. «Vous avez une chose à faire aujourd'hui et c'est de vous inscrire sur les listes électorales», a-t-elle continué en commentaire d'une photo montrant les dates limites d'inscription dans les 50 Etats.

GOOD MORNING AMERICA??I don’t care what responsibilities you have today. There’s no greater responsibility than being in control of your future and it starts NOW!! REGISTER TO VOTE TODAY at https://t.co/k42TB6cvIZ & triple check that you are properly registered! Let’s go!! ???????????????????????? pic.twitter.com/i0Tnwsjd9E