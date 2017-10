Rex Tillerson en visite surprise à Kaboul

Le secrétaire d'Etat américain Rex Tillerson a effectué lundi une visite surprise e Afghanistan pour s'entretenir avec le président Ashraf Ghani de la nouvelle stratégie américaine en Afghanistan, selon les reporters accrédités par le Département d'Etat.

«Le secrétaire Tillerson et le président Ghani se sont rencontrés le 23 octobre et ont réaffirmé l'engagement américano-afghan à parvenir à la paix et à la stabilité» en Afghanistan, a également indiqué sur Twitter l'ambassade américaine à Kaboul.

Déjà reparti pour Doha

M. Tillerson, dont c'était la première visite dans la région depuis sa prise de fonction, a rencontré les responsables afghans sur la base militaire américaine de Bagram, à environ 50 km au nord de Kaboul. Il avait déjà regagné Doha quand l'information a été rendue publique, en fin d'après-midi, a rapporté le pool de presse autorisé à le suivre.

Cette visite intervient trois semaines après celle de Jim Mattis, le secrétaire d'Etat à la Défense, le 27 septembre, dont la venue avait été accueillie par des tirs de roquettes et de mortier de la part des talibans.

Selon le pool, le chef de la diplomatie américaine est arrivé à 11h15 locales (6H45 GMT) et a redécollé avant 14h00. Il était supposé se rendre à Bagdad dans le cadre de sa tournée en Asie et au Moyen-Orient, d'après son programme de voyage officiel.

Une semaine sanglante

L'Afghanistan vient de connaître une semaine particulièrment agitée avec sept attaques et attentats, contre les forces de sécurité principalement mais aussi contre des mosquées, qui ont fait plus de 200 morts en cinq jours et des dizaines de blessés.

Les talibans ont revendiqué la plupart de ces opérations pour protester contre l'augmentation des frappes américaines et l'annonce d'une nouvelle stratégie, comprenant entre autre le déploiement de nouvelles forces. (afp/nxp)