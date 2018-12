Revers militaire pour le groupe Etat Islamique

Les forces démocratiques syriennes (FDS), une alliance de combattants soutenus par les Etats-Unis, sont entrées à Hajine, dernier bastion urbain tenu par l'EI sur la rive orientale de l'Euphrate. L'offensive a été facilitée par l'appui aérien apporté par la coalition.

«Les FDS ont avancé dans Hajine et leur progression se déroule bien», a commenté le colonel Sean Ryan, porte-parole de la coalition dirigée par les Etats-Unis, tout en ajoutant qu'il était encore trop tôt pour dire que la localité était tombée aux mains de l'alliance de miliciens kurdes et arabes.

Après être entrés le 6 décembre dans Hajine, les FDS ont «rapidement progressé», jusqu'à repousser les djihadistes à l'extrémité est de la localité, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), une ONG proche des rebelles syriens.

Les #YPG affirment que les forces kurdes ont capturé la ville d'#Hajin le dernier bastion de l'EI en #Syrie après près d'une semaine d'affrontement. pic.twitter.com/CNKJMDZMM1 — Strategic News (@StrategicNews1) 13 décembre 2018

«Les FDS ont réussi à briser les lignes de défense de l'EI, après avoir massé des forces importantes et avec le soutien des frappes aériennes de la coalition», a souligné l'OSDH. «Les combats au sol et les raids aériens se poursuivent dans l'est de Hajine». L'avancée des FDS est ralentie par les mines installées par les djihadistes.

Djihadistes en fuite

Un porte-parole des FDS a annoncé mercredi sur son compte Twitter que les forces avaient «libéré le centre-ville et la grande mosquée» de Hajine. «Désormais les éléments de l'EI sont présents dans des tunnels, mais aussi à l'extrémité Est de la ville», a souligné l'OSDH. Selon un ancien habitant, resté en contact avec des proches qui ont récemment quitté la ville, la plupart des combattants de l'Etat islamique (EI), qu'il chiffre à plusieurs centaines, ont fui la ville, pour se retrancher dans des villages des alentours.

Si la ville de Hajine est reprise par les FDS, l'EI n'aura plus sous son contrôle que les villages de Soussa et al-Chaafa, également situés dans ce dernier bastion des islamistes. Depuis le début de l'offensive le 10 septembre, plus de 500 combattants des FDS ont été tués, contre plus de 900 djihadistes de l'EI, selon l'ONG.

Outre cet ultime réduit, les islamistes de l'EI se trouvent également dans un secteur du désert syrien qui s'étend du centre du pays à la province de Deir Ezzor, où des affrontements sporadiques les opposent aux forces de Damas, selon l'OSDH. (ats/nxp)