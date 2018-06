Retrouvailles en famille après le tollé mondial

Le ministère américain de la Santé a annoncé que plus de 500 enfants séparés de leurs parents sans-papiers avaient été réunis avec des membres de leur famille, mais environ 2.000 autres restent éloignés de leurs proches.

«CBP (police des frontières ndlr) a réuni 522 enfants étrangers non-accompagnés dans leur détention qui avaient été séparés des adultes dans le cadre de la politique de Tolérance Zéro», a indiqué samedi le ministère de la Santé (HHS) dans un communiqué.

La séparation systématique d'enfants de leurs parents ayant franchi la frontière avec le Mexique avait suscité un tollé, tant au niveau national qu'international. Plus de 2.300 enfants avaient ainsi été séparés de leurs parents en cinq semaines.

USA: Detention of children at border “severely hampers their development and in some cases may amount to torture,” say @UNHumanRights experts, calling on government to reunite detained children with families: https://t.co/Teh6VIXJMM