Retrait des troupes en Syrie: Trump temporise

Le président américain Donald Trump a confirmé lundi que le retrait des troupes américaines de Syrie serait lent. Il a en revanche réaffirmé son succès face au groupe Etat islamique (EI) dans la région, qui justifie selon lui sa décision militaire.

«L'EI a pratiquement disparu, nous renvoyons lentement nos troupes à la maison afin qu'elles retrouvent leurs familles, tout en combattant ce qu'il reste de l'EI», a tweeté le président des Etats-Unis.

If anybody but Donald Trump did what I did in Syria, which was an ISIS loaded mess when I became President, they would be a national hero. ISIS is mostly gone, we’re slowly sending our troops back home to be with their families, while at the same time fighting ISIS remnants......