Retour à la normale après la tempête Fabien

La situation revenait progressivement à la normale lundi soir après le passage au cours du week-end de la tempête Fabien, qui a semé la pagaille dans les transports en Corse et privé des milliers de foyers d'électricité, notamment dans l'île et en Nouvelle-Aquitaine.

Selon le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité Enedis, seuls 1500 foyers, hors Corse, restaient privés d'électricité lundi à 21h, principalement en Nouvelle-Aquitaine. En Corse, EDF a annoncé à la même heure avoir rétabli le courant pour tous ses clients.

Après un week-end de quasi-paralysie où la Corse a été coupée du continent par la mer comme par les airs, les liaisons aériennes et maritimes entre la Corse et le continent ont pu reprendre, et plusieurs routes rouvrir.

Au plus fort de l'épisode de vents violents, relève Vigimétéofrance, l'anémomètre de la station Cap Sagro, en Haute-Corse, a atteint un seuil maximum de 216 km/h.

Aéroport d'Ajaccio durement touché

L'aéroport d'Ajaccio a été durement touché par la tempête ce week-end, et a vu ses pistes inondées. Lundi, le pompage de l'eau sur les pistes a continué. Face à cette perturbation, la compagnie Air Corsica, qui opère la grande majorité des vols vers la Corse en hiver, avait mis en place des navettes pour acheminer par car les passagers d'Ajaccio à l'aéroport de Bastia-Poretta.

Le président du directoire de la compagnie, Luc Bereni, a dit avoir «bon espoir de parvenir à cet objectif d'acheminer 100% des clients pour la soirée de Noël».

Les passagers dont le vol a été annulé samedi ou dimanche ont pu s'enregistrer pour un départ lundi ou mardi, selon Air Corsica, qui a affrété 87 avions lundi.

Du côté des bateaux, le trafic a repris lundi, avec des modifications de navires et d'horaires pour les passagers toutefois. Le trafic ferroviaire a repris progressivement à midi lundi. (afp/nxp)