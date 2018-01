Réforme fiscale: Apple va payer 44 milliards

Apple paiera environ 38 milliards de dollars (44,2 milliards de francs) de taxes sur ses fonds rapatriés aux Etats-Unis, dans le cadre de la réforme fiscale adoptée en décembre par le Congrès américain, a annoncé mercredi le groupe californien.

L'entreprise a aussi annoncé qu'elle allait investir plus de 30 milliards de dollars aux Etats-Unis au cours des cinq prochaines années. Elle veut créer 20'000 emplois via des embauches sur ses sites existants et sur un futur site dédié initialement à l'assistance technique.

L'action a effacé ses pertes à Wall Street, après ces annonces. En début de soirée, elle évoluait quasiment à l'équilibre. (ats/nxp)